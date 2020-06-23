Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет

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Ранее Путин продлил стимулирующие выплаты для врачей и социальных работников. Также медики и соцработники получат повышенные отпускные.

Вместе с тем семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе. Также российский лидер отметил, что все повышенные пособия по безработице в стране продолжат действовать еще в течение двух месяцев.

«Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — сказал глава государства. При этом он отметил, что те семьи, которые уже оформляли поддержку ранее, получат материальную поддержку автоматически.

Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам.

Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч семьям с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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