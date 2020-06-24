Разлив нефти в Норильске может привести к новым поборам бизнеса

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Авария на ТЭЦ-3 Норильско -Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз. Подсчитано, что всего на ликвидацию ЧП у предприятия уйдет более пяти млрд рублей, пишет RT.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нужно ужесточить ответственность за причинение вреда экологии. Она отметила, что экологические правонарушения во всем мире являются самыми дорогостоящими.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что на предпринимателей накладывают «необоснованное» дополнительное финансовое обременение. «Создание резервного фонда фактически является новым налогом, который не прописан в Налоговом кодексе», — рассказал собеседник издания из Российского союза промышленников и предпринимателей.

В рамках поправок предпринимателей, занимающихся добычей и переработкой нефти, до 2024 года обяжут утвердить в правительстве планы на случай разливов, а также сформировать финансовое обеспечение для ликвидации возможных аварий, пишет «Коммерсант». В проекте предполагается, что в качестве финансового обеспечения промышленники на случай разлива должны будут представить банковскую гарантию по уплате средств, либо договор страхования, либо документ о создании резервного фонда.

Масштабная авария с разливом нефти в Норильске может привести к тому, что нефтяников обяжут прописывать планы реагирования на ЧП, а также создавать отдельный бюджет, который будет направлен на ликвидацию последствий. Поправки к природоохранному законодательству рассматриваются в правительстве.

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