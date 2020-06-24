Разлив нефти в Норильске может привести к новым поборам бизнеса

Масштабная авария с разливом нефти в Норильске может привести к тому, что нефтяников обяжут прописывать планы реагирования на ЧП, а также создавать отдельный бюджет, который будет направлен на ликвидацию последствий. Поправки к природоохранному законодательству рассматриваются в правительстве.
В рамках поправок предпринимателей, занимающихся добычей и переработкой нефти, до 2024 года обяжут утвердить в правительстве планы на случай разливов, а также сформировать финансовое обеспечение для ликвидации возможных аварий, пишет «Коммерсант». В проекте предполагается, что в качестве финансового обеспечения промышленники на случай разлива должны будут представить банковскую гарантию по уплате средств, либо договор страхования, либо документ о создании резервного фонда.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что на предпринимателей накладывают «необоснованное» дополнительное финансовое обременение. «Создание резервного фонда фактически является новым налогом, который не прописан в Налоговом кодексе», — рассказал собеседник издания из Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нужно ужесточить ответственность за причинение вреда экологии. Она отметила, что экологические правонарушения во всем мире являются самыми дорогостоящими.
Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз. Подсчитано, что всего на ликвидацию ЧП у предприятия уйдет более пяти млрд рублей, пишет RT.
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