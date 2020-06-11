Директора норильской ТЭЦ арестовали до конца июля

Директора ТЭЦ подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды Фото: Илья Московец © URA.RU

Павел Смирнов, директор норильской ТЭЦ-3, где произошла авария с последующим разливом дизельного топлива, арестован до 31 июля. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

«Арестован на один месяц и 21 день, до 31 июля включительно», — рассказал источник агентства.

Ранее вместе со Смирновым задержали главного инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. Они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В ближайшее время им выдвинут обвинение.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть топлива попала в реку Далдыкан, а затем в Амбарную. О происшествии стало известно лишь через несколько дней из социальных сетей.

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