В России требуют ужесточить наказание за вред природе

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Росприроднадзор попросит увеличить штрафы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России нужно ужесточить ответственность за причинение вреда экологии. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы увеличены», — заявила Радионова ТАСС. С просьбой ужесточить ответственность ведомство обратиться в связи с произошедшей аварией в Норильске. Глава Росприроднадзора отметила, что экологические правонарушения во всем мире являются самыми дорогостоящими.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») из-за разгерметизации резервуара разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Горючее попало в реки Далдыкан и Амбарная. Из-за аварии власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба, передает агентство Nation News. «Норникель» взял на себя расходы по устранению последствий аварии. США предложили помощь России с устранением последствий разлива топлива в Норильске. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что они готовы предложить консультации технических специалистов, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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