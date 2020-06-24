23 июня 2020

Немецкий ученый считает бедой снятие ограничений из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Через два месяца мир ждет вторая волна пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Человечеству не стоит терять бдительность в ситуации с коронавирусом. Так считает немецкий ученый и вирусолог Кристиан Дростен, проанализировавший темпы распространения COVID-19.

«Нас ждет беда, если мы снова не начнем бить тревогу», — цитирует ученого «Царьград».

По его мнению, через два месяца мир ждет вторая волна пандемии. Специалист отметил, что сейчас основной упор по борьбе с заболеванием делается в крупных городах с большим количеством пациентов. Однако «беды» следует ждать от тех регионов, где число выявленных случаев невелико. Там снимаются ограничения, из-за этого многие люди теряют бдительность. Это может привести к новым вспышкам заболевания. В качестве примера вирусолог привел ситуацию в США, где вспышки коронавируса зафиксированы в южных штатах.

Ранее иммунологи заявили URA.RU, что вторую волну коронавируса следует ждать осенью. К зиме ситуация должна стабилизироваться. Эксперты подчеркнули, что вновь вводить ограничения в таком случае не стоит, нужно лишь грамотно подготовиться к подъему заболеваемости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что полное снятие ограничений из-за коронавируса может произойти только в следующем году. По его словам, цепочка заражения прервется после того, как иммунитет к инфекции появится более чем у 45% населения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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