Немецкий ученый считает бедой снятие ограничений из-за COVID

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Ранее иммунологи заявили URA.RU, что вторую волну коронавируса следует ждать осенью. К зиме ситуация должна стабилизироваться. Эксперты подчеркнули, что вновь вводить ограничения в таком случае не стоит, нужно лишь грамотно подготовиться к подъему заболеваемости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что полное снятие ограничений из-за коронавируса может произойти только в следующем году . По его словам, цепочка заражения прервется после того, как иммунитет к инфекции появится более чем у 45% населения.

По его мнению, через два месяца мир ждет вторая волна пандемии. Специалист отметил, что сейчас основной упор по борьбе с заболеванием делается в крупных городах с большим количеством пациентов. Однако «беды» следует ждать от тех регионов, где число выявленных случаев невелико. Там снимаются ограничения, из-за этого многие люди теряют бдительность. Это может привести к новым вспышкам заболевания. В качестве примера вирусолог привел ситуацию в США, где вспышки коронавируса зафиксированы в южных штатах.

«Нас ждет беда, если мы снова не начнем бить тревогу», — цитирует ученого « Царьград ».

Человечеству не стоит терять бдительность в ситуации с коронавирусом. Так считает немецкий ученый и вирусолог Кристиан Дростен, проанализировавший темпы распространения COVID-19.

Через два месяца мир ждет вторая волна пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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