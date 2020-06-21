Иммунологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России

Полностью снять ограничения из-за коронавируса планируют в феврале 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса придется на осень, а к зиме ситуация стабилизируется, считают опрошенные URA.RU иммунологи. Благодаря этому ограничения по коронавирусу можно будет снять в феврале 2021 года, как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михиал Мурашко.

«Я думаю, не будет больше таких ограничений. Мы привыкнем к вирусу, все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые. Большое число людей переболеет бессимптомно», — пояснил иммунолог Виталий Зверев. Однако он добавил, что решение о снятии ограничений будет принимать администрация, а не научное сообщество.

Зверев отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом, как и другими респираторными инфекциями, придется на осень. «Зимой такие вирусы распространяются чуть меньше, чем осенью», — добавил иммунолог. Эксперт подчеркнул, что вновь вводить ограничения в таком случае не стоит, нужно лишь грамотно подготовиться к подъему заболеваемости.

Иммунолог Михаил Костинов рассказал, что заявления о дате снятия ограничений делается после эпидемиологического прогноза. «Есть специальные формулы, с помощью которых которые прогнозируется эпидемиологический процесс. На основании таких моделей распространения инфекции и другие показатели можно давать такие заключения», — объяснил он.

Ранее Мурашко отметил, что полное снятие ограничений из-за коронавируса может произойти только в следующем году. По его словам, цепочка заражения прервется после того, как иммунитет к инфекции появится более чем у 45% населения.

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