В Минздраве сказали, когда снимут все ограничения по коронавирусу

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Ограничения, введенные из-за COVID-19, снимут только в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года. Так предположил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Я думаю, это [снятие ограничений] нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль», — сказал Мурашко в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. При этом глава Минздрава отметил, что цепочку передачи коронавируса сможет прервать наличие иммунитета к инфекции более чем у 45% населения.

На сегодняшний день в России выявлено более 545 тысяч пациентов с коронавирусом, пишет агентство Nation News. В Роспотребнадзоре заявили, что Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Также растет иммунная прослойка населения, которая сейчас составляет 17-20%, передает «Общественное телевидение России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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