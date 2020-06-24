Ким Чен Ын отложил план войны против южного соседа

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить рассмотрение плана военных действий против Южной Кореи. Как уточняет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), план, разработанный генштабом Северной Кореи, после резолюции вождя должны были вынести на рассмотрение заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК).
«Товарищ Ким Чен Ын… на предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга», — сказано в сообщении ЦТАК.
Отношение КНДР и Южной Кореи значительно испортились после того, как Пхеньян пригрозил Сеулу возможным закрытием Межкорейского отделения связи в Кэсоне. Недовольство Пхеньяна было вызвано тем, что Южная Корея не мешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на Север». После многократный предупреждений Ким Чен Ын 16 июня приказал взорвать офис связи. Кроме того, лидер КНДР пообещал ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по соглашениям между двумя странами.