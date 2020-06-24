В свердловском городе погиб мужчина, который приставал к детям

В Асбесте Свердловской области на аллее Победы местные жители избили мужчину, который приставал к горожанам. От полученных травм он скончался в больнице через несколько дней. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД, полковник Валерий Горелых.
В социальный сетях появились видео с места происшествия. На записях видно, как пьяный полуобнаженный мужчина ходит между лавочек по аллее, пританцовывает и пристает ко всем отдыхающим, включая детей. Затем несколько человек начали с ним драку. Один из них уронил погибшего на тротуар, тот остался лежать, а остальные участники конфликта разошлись.
«Конфликт произошел на почве злоупотребления алкоголем. Мужчину с места происшествия доставили в больницу, однако травма оказалась несовместимой с жизнью. Он скончался. Подозреваемого сотрудники полиции территориального ОВД установили и задержали по горячим следам», — рассказал Горелых.
По словам полковника, погибшим оказался местный житель Александр 1986 года рождения. Горелых отметил, что собранные по данному факту материалы представители МВД для дальнейшего расследования по подследственности направили в региональный СКР.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы», — рассказали в СК. По итогам следствия будет дана объективная оценка действиям подозреваемого, заключили в пресс-службе.
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