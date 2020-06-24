Путин присвоил новое звание генералу, служившему в Екатеринбурге

В 2015—2016 годах Дворников командовал российской группировкой войск в Сирии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову звание генерала армии. Это следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерала армии Дворникову Александру Владимировичу», — сказано в документе.

Сейчас Дворникову 58 лет. С 1995 по 2000 год он был начальником штаба полка, а позже стал командиром 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Под его началом полк, в котором служил ныне известный военный писатель Аркадий Бабченко, участвовал во Второй чеченской кампании. В частности, в штурме Грозного.

С апреля 2012 года Дворников был начальником штаба Центрального военного округа (ЦВО). Также в том году он временно исполнял обязанности командующего ЦВО. А с сентября 2015 года по июнь 2016 года генерал командовал российской группировкой в Сирии. В марте 2016 года президент наградил Дворникова золотой звездой Героя России. В июле он был назначен командующим ЮВО.

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