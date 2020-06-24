Выяснилось, что лимит Сбербанка на переводы можно обойти

Через Систему быстрых платежей можно увеличить лимит до 150 тысяч в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов. Однако лимит можно обойти, если пользоваться Системой быстрых платежей (СБП).

«Можно увеличить сумму переводов без процентов до 150 тысяч рублей, но надо чуть-чуть повозиться», — сообщает в своем telegram-канале журналист Александр Плющев. Он отметил, что СБП позволяет делать межбанковские переводы по номеру телефона.

Плющев объяснил, что у каждого банка есть свой лимит бесплатных переводов в этой системе. У Сбербанка этот показатель составляет 100 тысяч рублей в месяц и еще 50 тысяч в день можно перевести обычным способом. «Вот на эту сумму и можно увеличить общий лимит переводов», — заключил журналист.

Для того, чтобы совершить перевод через СБП, нужно в приложении Сбербанка зайти в раздел «Профиль». Затем перейти в «Настройки» и выбрать внизу страницы пункт «Соглашения и договоры». Там необходимо нажать на раздел «Система быстрых платежей» и подключиться как к «Исходящим переводам», так и «Входящим». После этого нужно выбрать приоритетную карту. Делается это в настройках самой карты. Затем уже можно выбрать карту, с которой отправляются средства, нажать «Платеж или перевод», пролистать вниз до вкладки «Другие сервисы» и выбрать «Систему быстрых платежей».

В середине июня Сбербанк ввел комиссии в 1% для переводов через банкоматы. Также 14 июня в России вернули комиссию за межрегиональные переводы в рамках одной банковской системы. Это решение было принято руководством Сбербанка из-за подключения к Системе быстрых платежей, передает агентство Natuion News.

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