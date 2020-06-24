В Севастополе танк чуть не протаранил толпу зрителей

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Генеральная репетиция парада Победы на Площади революции. Челябинск, военная техника, танк, т34, красное знамя
Многотонная машина не смогла повернуть и направилась на зрителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Танк Т-34, возглавлявший колонну военной техники на параде Победы в Севастополе, чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо», — приводит издание слова очевидца. Зрители не ожидали подобного и чуть не стали жертвами многотонной машины.

В дальнейшем танк отремонтировали, и он продолжил движение в колонне. Поломку машины объяснили возрастом — танку, отреставрированному к параду, 75 лет.

В Минобороны РФ заявили, что танк не представлял опасности для зрителей и остановился на безопасном расстоянии. «Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей в ходе выдвижения исторического парадного расчета в Севастополе не было», — приводит «Интерфакс» слова представителей ведомства.

В этом году из-за эпидемии коронавируса парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня и прошел лишь в 15 городах, сообщает «Национальная служба новостей». В главном параде на Красной площади в Москве приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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