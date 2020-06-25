В Екатеринбурге умер известный хирург Юрий Мансуров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге умер заведующий хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрий Мансуров. Об этом в Facebook сообщили его друзья и близкие.

«Спасибо. Я не одна. <…>. Я в порядке. Помолитесь за упокой», — написала на своей странице в социальной сети супруга врача. На странице самого Юрия Мансурова под последним постом друзья высказывают слова соболезнования. На момент подготовки материала связаться с его женой не удалось.

В конце мая стало известно, что в ОКБ№1 часть отделений было принято закрыть из-за распространения коронавируса. И среди пациентов, и среди сотрудников. Речь шла о закрытии урологических отделений № 1 и № 4, отделения колопроктологии и гнойной хирургии.