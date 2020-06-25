24 июня 2020

Умер завотделением крупнейшей больницы Екатеринбурга. Там была вспышка коронавируса

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Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, палата, врач, больница
В Екатеринбурге умер известный хирург Юрий Мансуров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге умер заведующий хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрий Мансуров. Об этом в Facebook сообщили его друзья и близкие.

«Спасибо. Я не одна. <…>. Я в порядке. Помолитесь за упокой», — написала на своей странице в социальной сети супруга врача. На странице самого Юрия Мансурова под последним постом друзья высказывают слова соболезнования. На момент подготовки материала связаться с его женой не удалось.

В конце мая стало известно, что в ОКБ№1 часть отделений было принято закрыть из-за распространения коронавируса. И среди пациентов, и среди сотрудников. Речь шла о закрытии урологических отделений № 1 и № 4, отделения колопроктологии и гнойной хирургии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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