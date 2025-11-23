Логотип РИА URA.RU
Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по схеме Долиной

23 ноября 2025 в 13:03
Сейчас многодетная мама живет в старом доме и платит кредит за новую квартиру

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Красноярске многодетную маму мошенники оставили без квартиры. Эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал схему, по которой обманули женщину,  «эффектом Долиной», сообщили в соцсетях.

53-летняя Татьяна купила квартиру за 5 миллионов рублей летом 2025-го у мужчины, который давно живет в столице. «После продажи бывший хозяин передумал выписываться и подал в суд с требованием отменить сделку. Он утверждает, что якобы пострадал от мошенников и передал им деньги», — пишет telegram-канал SHOT. По данным канала, бывший владелец якобы не осознавал свои действия, а продавать он и вовсе не хотел. В итоге мама осталась без денег и квартиры. Она живет в доме старого фонда и платит кредит за новое жилье.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица едва не лишилась квартиры в центре Москвы и потеряла 300 миллионов рублей. Суд признал сделку о продаже недвижимости недействительной и вернул право собственности артистке. Однако адвокат Олег Зернов посчитал, что этот кейс не будет иметь особого значения для рассмотрения похожих дел. Как Долина чуть не лишилась сотен миллионов и почему решила отдать квартиру мошенникам — в материале URA.RU.

