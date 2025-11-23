Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по схеме Долиной

Сейчас многодетная мама живет в старом доме и платит кредит за новую квартиру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Красноярске многодетную маму мошенники оставили без квартиры. Эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал схему, по которой обманули женщину, «эффектом Долиной», сообщили в соцсетях.

53-летняя Татьяна купила квартиру за 5 миллионов рублей летом 2025-го у мужчины, который давно живет в столице. «После продажи бывший хозяин передумал выписываться и подал в суд с требованием отменить сделку. Он утверждает, что якобы пострадал от мошенников и передал им деньги», — пишет telegram-канал SHOT. По данным канала, бывший владелец якобы не осознавал свои действия, а продавать он и вовсе не хотел. В итоге мама осталась без денег и квартиры. Она живет в доме старого фонда и платит кредит за новое жилье.