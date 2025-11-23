Сотни тысяч украинцев рискуют стать бесправными в США

Почти 200 тысяч украинцев могут потерять правовой статус в США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Почти 200 тысяч украинцев, которые въехали в США с 2022 года, могут потерять свой правовой статус в стране из-за задержек в рассмотрении заявок на его продление. Об этом свидетельствуют ранее не публиковавшиеся данные правительства Штатов. Проблема возникла после того, как к власти пришел Дональд Трамп.

«Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев <...> привели к тому, что почти 200 тысяч человек оказались под угрозой потери своего правового статуса по состоянию на 31 марта», — пишет Reuters. Издание ссылается на документы.

С апреля 2022 года в США по программе администрации бывшего президента Джо Байдена въехало около 260 тысяч украинцев. Однако после смены власти процесс рассмотрения заявок на продление правового статуса существенно замедлился. По данным правительства Штатов, с мая 2025 года было обработано лишь 1,9 тысячи таких заявок.

