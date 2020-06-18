Онищенко опроверг заявления о второй волне коронавируса осенью

Прогнозы по новым вспышкам инфекции нужно делать, глядя на страны Южного полушария, считает врач Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока рано говорить об эпидемиологическом подъеме заболеваемости коронавирусом в России этой осенью. Своим мнением в беседе с URA.RU поделился экс-главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Мы спрогнозируем эпидемиологический подъем, когда поймем, что сейчас происходит в Южном полушарии. В Северном полушарии ситуация с коронавирусом стабилизировалась или, во всяком случае, контролируется», — рассказал Онищенко.

Собеседник объяснил, что любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, наиболее активна в межсезонье. Поэтому, чтобы спрогнозировать новые вспышки эпидемии в России, необходимо следить за ситуацией с корнавирусом в странах Южного полушария, где сейчас наступает зима.

«Перу вышла на первое место по интенсивности заболеваемости. Бразилия в первой пятерке. Они будут определять повестку. Если увидим дрейф в сторону генетического кода, тогда можно предполагать рост заболеваемости», — добавил Онищенко.О второй волне коронавируса, которая пройдет осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но ее предшественник подчеркнул, что нет такого термина, как «волна» — есть подъем заболеваемости. И даже если он начнется в России осенью, в любом случае, будет протекать легче, чем этой весной из-за предстоящей вакцинации.

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