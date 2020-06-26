26 июня 2020
25 июня 2020

Инсайд: курганских учителей обязали отчитаться за голосование

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области бюджетников обязали отчитаться за голосование по поправкам в Конституцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Бюджетники и муниципальные служащие в Курганской области должны отчитаться о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к администрациям районов.

«Все муниципалы должны отчитаться о том, что проголосовали — педагоги, сотрудники клубов, библиотекари. Сообщения собирает управделами администрации района», — рассказал инсайдер в одном из районов Курганской области.

Другой добавил, что с глав сельсоветов требуют фотоотчет с участков для голосования. «Голосуют в районах слабо, фотографировать почти и некого», — отметил источник.

По данным другого инсайдера, для контроля за явкой участников голосования в Шадринске, например, служащим и сотрудникам школ и детских садов, работодателю надо будет сдать календарики. «После голосования их собирают на работе в подтверждение того, что человек проголосовал», — пояснил инсайдер.

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В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU прокомментировали, что никто календарики в администрации города не собирает.

Ранее URA.RU писало, что муниципалитетам поставлен план — голосовать должны по 10% избирателей в день. При плохой явке в районах своими местами могут рисковать мэры. В числе глав, позиции которых выглядят не вполне уверенно, называют тех, в чьих территориях есть какое-либо недовольство местных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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