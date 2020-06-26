Явка в первые дни голосования по поправкам в Конституцию в ЯНАО составила 21,86%. Такими данными на 15:00 26 июня с URA.RU поделились в избирательной комиссии региона.
В регионе, как признались в избиркоме, фиксируется высокая активность населения. «Явка составляет 21, 86%. Данные по досрочному голосованию в труднодоступных населенных пунктах составляет 6,57% от общего числа проголосовавших», — отметили в Избирательной комиссии ЯНАО.
Ранее политолог Шамиль Рак прогнозировал, что активность граждан превысит 70% и главным аргументом называл усталость жителей ЯНАО от длительной самоизоляции и их желание «встретится с соседями на избирательном участке», — заявлял он.
Коллегу поддержал и директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин: «На Ямале не было существенных социальных, политических предпосылок, которые могли бы изменить тренд высокой явки, — отмечает он. — К тому же, в целом по стране есть несколько нюансов, когда системная и несистемная оппозиция настолько обострили интерес к голосованию, что игнорировать это событие получится далеко не у каждого россиянина. Плюс нельзя отрицать эффекта 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Празднования, прошедшие накануне, удачно основали тренд патриотичности».
Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля.