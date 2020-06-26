26 июня 2020
25 июня 2020

Первые дни голосования по Конституции вывели ЯНАО в лидеры. Инсайд по явке

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование
Данные явки в ЯНАО — одни их самых высоких Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка в первые дни голосования по поправкам в Конституцию в ЯНАО составила 21,86%. Такими данными на 15:00 26 июня с URA.RU поделились в избирательной комиссии региона.

В регионе, как признались в избиркоме, фиксируется высокая активность населения. «Явка составляет 21, 86%. Данные по досрочному голосованию в труднодоступных населенных пунктах составляет 6,57% от общего числа проголосовавших», — отметили в Избирательной комиссии ЯНАО.

Ранее политолог Шамиль Рак прогнозировал, что активность граждан превысит 70% и главным аргументом называл усталость жителей ЯНАО от длительной самоизоляции и их желание «встретится с соседями на избирательном участке», — заявлял он.

Коллегу поддержал и директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин: «На Ямале не было существенных социальных, политических предпосылок, которые могли бы изменить тренд высокой явки, — отмечает он. — К тому же, в целом по стране есть несколько нюансов, когда системная и несистемная оппозиция настолько обострили интерес к голосованию, что игнорировать это событие получится далеко не у каждого россиянина. Плюс нельзя отрицать эффекта 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Празднования, прошедшие накануне, удачно основали тренд патриотичности».

Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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