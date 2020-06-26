Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Югре напряженная, но регион с ней справляется. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова, передает корреспондент URA.RU.
Глава региона отметила, что Югра входит в топ-5 субъектов РФ по показателю охвата тестирования на 100 тысяч населения, что во многом объясняет высокий темп регистрации новых случаев заболевания населения. «То есть мы с вами располагаем данными максимально соответствующим реальному положению дел эпидемиологической ситуации в регионе», — заявила Комарова. Она также дала поручение в течение трех дней закрыть все долги по результатам тестирования на коронавирус.
В ХМАО в течение нескольких дней работали представители министерства здравоохранения, правительства Москвы и федерального Роспотребнадзора. Они были приглашены в регион по просьбе самой Комаровой. Они консультировали югорских специалистов в самых крупных ковидных госпиталях округа и их командировка подошла к концу. «Это общение крайне полезно», — сделала заключение губернатор Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что президент упомянул ХМАО во время обращения к россиянам 23 июня в числе регионов, где сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что страна не оставит в беде эти субъекты РФ и при необходимости им будет оказана дополнительная помощь.
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