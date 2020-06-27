Каждый шестой житель ХМАО выбрал нетрадиционное голосование

15% югорчан предпочли проголосовать на дому Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Из проголосовавших по Конституции РФ в ХМАО каждый шестой предпочел выразить свою гражданскую позицию на дому. На текущий момент в голосовании приняли участие 113 тысяч 662 жителя региона. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев, признавшись, что его такие показатели удивили.

«Мы, на самом деле, ожидали большего количества [голосующих на дому], потому что сейчас вызвать избирком на дом можно без уважительной причины. Однако люди предпочитают все-таки традиционные формы голосования на избирательном участке», — объяснил Корнеев.

Избирком принимает заявки на безопасное голосование вплоть до последнего дня голосования 1 июля. По прогнозам ведомства, процентное соотношение голосующих на дому и традиционным способом так и останется в коридоре от 10% до 20%.

В основном, на дом представителей участковых избирательных комиссий вызывают маломобильные группы населения, но есть и «граждане, которые просто беспокоятся о безопасности». Тем не менее, по версии главы избиркома, любой из типов голосования безопасен: «Режим применения средств индивидуальной защиты и их использования одинаков при любом из типов голосования, а несколько вариантов участия просто позволяют развести потоки голосующих и избежать большого скопления людей на участках».

В ХМАО действует режим повышенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с чем властями при организации голосования по Конституции предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все участники процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция, участки регулярно дезинфицируют, а при входе на них голосующим при необходимости выдается индивидуальный пакет с перчатками, маской и одноразовой ручкой.