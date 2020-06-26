Замначальника свердловской Росгвардии попал под следствие

Во время службы в полиции Илья Лабко уже попадал в имущественный скандал Фото: сайт Росгвардии Свердловской области

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника Управления войск национальной гвардии по Свердловской области полковника Ильи Лабко. Об этом сообщил URA.RU источник в следственных органах. Разработку Лабко вели сотрудники ФСБ, а уголовное дело возбудил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексей Шмаков, который специализируется по силовикам.

«Лабко подписал акты приемки выполненных работ по ремонту казарм Росгвардии, в то время как работы выполнены не были. Таким образом он причинил ущерб ведомству более двух млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье „злоупотребление должностными полномочиями“. Фигурантами дела стали Лабко, его коллега по Росгвардии и директор строительной компании», — рассказал источник.

По данным инсайдера, отец замначальника Росгвардии в прошлом высокопоставленный чиновник, сам Лабко раньше служил в ГУ МВД по Свердловской области в отделе организации капитального строительства. Там он в свое время засветился в скандале вокруг строительства дома для сотрудников ГУ МВД области на улице Лоцмановых — Красных Зорь. В этом доме сотрудники тогда еще милиции должны были получить часть квартир, однако по какой-то причине собственником всего дома стал застройщик. Илья Лабко ушел из полиции в Росгвардию вслед за своим коллегой Константином Шуршиным, который теперь в звании генерал-майора возглавляет Управления войск национальной гвардии по Свердловской области.

«Факт нарушения при приемке работ в территориальном управлении был выявлен комиссией Уральского округа. Ущерб погашен подрядчиком после предъявления претензии. Ход расследования взят на контроль командующим округом», — пояснили URA.RU в пресс-службе Уральского округа Росгвардии. В СКР по Свердловской области уголовное дело не комментируют.