27 июня 2020

Украина требует усилить санкции против России из-за Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, решетка, санкции, ограждение, флаг россии, триколор, забор
МИД Украины недовольно, что в голосовании принимают участие Крым, ДНР и ЛНР Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

МИД Украины попросил иностранных партнеров усилить санкции против России. Причиной называют голосование по поправкам в Конституцию гражданами России в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

«По словам ведомства, голосование якобы противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права», — сообщает RNS. Власти Украины заявили, что итоги голосования по поправкам в Конституцию не будут иметь юридического значения, если туда включат бюллетени жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской республик, которые получили российские паспорта.

Полуостров Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за воссоединение с Россией проголосовало более 95% жителей региона. А в апреле 2019 году Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Из-за присоединения Крыма Евросоюз ещё на год продлил санкции против России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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