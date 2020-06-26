Украина требует усилить санкции против России из-за Конституции

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Полуостров Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за воссоединение с Россией проголосовало более 95% жителей региона. А в апреле 2019 году Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Из-за присоединения Крыма Евросоюз ещё на год продлил санкции против России .

«По словам ведомства, голосование якобы противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права», — сообщает RNS . Власти Украины заявили, что итоги голосования по поправкам в Конституцию не будут иметь юридического значения, если туда включат бюллетени жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской республик, которые получили российские паспорта.

МИД Украины попросил иностранных партнеров усилить санкции против России. Причиной называют голосование по поправкам в Конституцию гражданами России в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

МИД Украины недовольно, что в голосовании принимают участие Крым, ДНР и ЛНР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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