Евросоюз продлил санкции против России из-за присоединения Крыма

Ограничения продлятся до 23 июня 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз продлил год санкции против России, которые были введены в связи с присоединением Крыма. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС.

«Сегодня Совет принял решение возобновить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года», — указано в обращении.

Ограничительные меры включают в себя импорт товаров из Крыма или Севастополя в страны Евросоюза, инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги. Также в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, добычи нефти, газа и природных ресурсов.

Об усилении антироссийских санкций еще 11 июня говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве республики Крым Александр Молохов подчеркивал, что некоторые страны Евросоюза неохотно участвуют в процедурах продления антироссийских санкций, пишет агентство Nation News. Молохов связывает это с пандемией коронавируса.

Напомним, что ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине в 2014 году. В списке запретов три пункта: визовые ограничение против россиян, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против самого Крыма. Первые блоки продлевают раз в полгода, а меры против республики — раз в год, напоминает RT.

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