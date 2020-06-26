Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За два дня голосования по поправкам в Конституцию России на избирательные участки пришли 98,8 тысячи екатеринбуржцев (9,05% избирателей). Об этом сообщили источники URA.RU в областном избиркоме.

За второй день голосования по поправкам участки посетили 5,03% избирателей (54,8 тысячи человек), что на 10 тысяч человек больше, чем днем ранее. Наименьшие показатели явки демонстрируют Орджоникидзевский (15,3 тысячи человек, 7,81% от числа избирателей в районе), Железнодорожный (девять тысяч человек, 8,26% избирателей) и Чкаловский (17,6 тысячи человек, 8,9%) районы. Лидером стал Ленинский район (16 376 человек за два дня или 10,8% от числа избирателей в районе). В уличных шатрах проголосовали около 10% горожан из числа пришедших на участки — 10,3 тысячи человек.

Как писало URA.RU, по последним вводным от областных и федеральных властей, в Екатеринбурге по поправкам в Конституцию должны проголосовать не менее 55% избирателей (550 тысяч человек), из которых порядка 70% поддержат поправки. При этом, по словам инсайдеров, приемлемой может быть признана явка в 40% (400 тысяч горожан). Это в целом соответствует прогнозу главы города Александра Высокинского, которым он поделился 25 июня на выходе с избирательного участка.

Как именно проголосовали 9,05% жителей Екатеринбурга, пока неизвестно — их бюллетени будут обрабатываться вечером 1 июля, когда должен завершиться плебисцит.