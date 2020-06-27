Бывший топ-менеждер, живущий в Нижневартовске, задержан в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

По делу о незаконной добыче сырья задержан бывший генеральный директор двух дочерних компаний «Роснефти» в Тюменской области и ХМАО — «Варьеганнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко. Бывшего топ-менеджера вызвали в Москву под предлогом деловой встречи, но в столице вместо партнёров его встретили полицейские.

Как сообщает издание «Oil Today», Онешко постоянно проживает в Нижневартовске и оперативникам пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы задержать бывшего топ-менеджера. Его подозревают в том, что под его руководством в 2018—2019 годах «Варьеганнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз» добывали нефть из скважин, которые не были официально пущены в эксплуатацию и не имели санкции регионального стройнадзора.

Речь, в частности, идет о Косухинском, Немчиновском и Тальцийском месторождениях. Еще два года назад Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура, выявив многочисленные нарушения на скважинах, запретило их эксплуатацию. Однако руководство этот запрет проигнорировало и добыча сырья на нелицензионных участках продолжилась. По данным экспертизы, за это время было добыто нефти на сумму 926 млн рублей. Однако суд вынес мягкий приговор — штраф в сумме 250 тысяч рублей. руководствуясь тем, что компания в феврале этого года все же получила разрешение на эксплуатацию тюменских кустов, а значит, разработчик не проявил «явно пренебрежительного отношения к соблюдению законодательства».

Это решение не устроило прокуратуру ХМАО. Как заявили в надзорном ведомстве, скважины, на эксплуатацию которых нет разрешения стройнадзора, не могут использоваться даже для добычи воды. там также отметили, что «сумма незаконного обогащения является значительной», и организовали свою проверку.

26 июня стало известно, что Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила 13 административных дел в отношении ООО «РН-Уватнефтегаз». Общая сумма наложенных штрафов на компанию составила 1,11 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ПАО »«Варьеганнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы нефтегазоконденсатных месторождений на территории Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Входит в число крупнейших добывающих предприятий региона. ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и добычей углеводородов на 19 лицензионных участках на юге Тюменской области (Уватский район), в ХМАО и в Омской области. Нефтедобывающие активы предприятия образуют Уватский проект «Роснефти» — один из приоритетных в деятельности компании.