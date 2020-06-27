27 июня 2020

Ростуризм опубликовал список стран, куда закрыт въезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Более сотни стран остаются закрытыми из-за COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В 122 странах мира действует ограничение на въезд из-за пандемии коронавируса. В список вошли Австралия, Азербайджан, Великобритания, Вьетнам, Греция, Грузия, Египет, Индия, Италия, ОАЭ, США, Таиланд, Тунис и другие страны. Полный перечень опубликован на сайте Ростуризма. Там же указаны конкретные ограничения по каждой стране и срок их действия.

Ранее Ростуризм признался, что иностранные государства пока что не готовы принимать россиян. Позже стало известно, что Евросоюз после смягчения ограничительных мер сохранит запрет на въезд для россиян. Страна остается в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом, поэтому россиянам разрешат въезд в ЕС позже остальных. Премьер-министр РФ призвал Михаил Мишустин призвал россиян не ездить в отпуск за границу, чтобы исключить риск завоза инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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