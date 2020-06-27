«Главный враг» отца Сергия призвал его к исправлению

В РПЦ рассчитывают, что отец Сергий образумится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Русская православная церковь рассчитывает на то, что духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) послушается призывов митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к исправлению. Об этом заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Мы надеемся, что схиигумен Сергий образумится и послушается своего архиерея, который с большим терпением призывает его к исправлению», — цитирует епископа ТАСС.

Отец Сергий, напомним, предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку. РПЦ называл «Главным врагом России». Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать предала его церковному суду. Однако суд над опальным схиигуменом окончился ничем — заседание епархиального суда вновь перенесено. Следующее заседание состоится 3 июля.

В Екатеринбург также приезжала звездная телеведущая Ксения Собчак. Она снимает об отце Сергие фильм для своего проекта #ОсторожноСобчак. По ее словам, скандал вокруг опального схиигумена и его монастыря это «символическая общероссийская история».

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