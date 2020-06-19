Сергий выступил против главы РПЦ Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший духовник Натальи Поклонской, теперь уже бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», отказывающийся покинуть обитель, глава секты царебожников схиигумен Сергий открыто выступил против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В очередном своем видеообращении Сергий призвал главу РПЦ уйти в отставку.

«Храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время „испанки“, которая унесла 100 млн жизней. Храмы закрывали только богоборческие власти. Делайте выводы сами. Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия. Пишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», — заявил схиигумен Сергий, обращаясь к своим сторонникам.

Сергий ставит в вину главе РПЦ то, что в период эпидемии коронавируса, в целях эпидемиологической безопасности ограничено посещение храмов. Он считает, что история повторяется и патриарха Кирилла ждет участь митрополита Ленинградского и Ладожского 1960-70-х годов Никодима Ротова, который умер во время официального визита в Ватикан.

«Блаженная Пелагея Рязанская в 1965 году сказала митрополиту Никодиму Ротову, ставленника мирового правительства, богоборца Хрущева: „Ты как пес подохнешь у ног своего хозяина — Папы Римского“. Через 13 лет исполнилось ее пророчество. Никодим Ротов закрыл почти все храмы в Ленинграде, якобы для спасения Церкви. Хрущева не стало, Никодим Ротов подох».

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Силовики усмотрели в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. В следующих роликах монах заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, и обвинил патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры.

Екатеринбургская епархия объявила, что его будут судить церковным судом. 15 июня он пришел на него, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей и покинул заседание. Рассмотрение дела о лишении его священного сана отложено на 26 июня. Схиигумен Сергий отстранен от руководства монастырем. Однако нового главу обители в монастырь не пустили. Сергий не подчинился приказу митрополита Екатеринбургского Кирилла, отказался покидать монастырь. Его охраняют казаки, сам Сергий, заявил что его противникам придется штурмовать монастырь, чтобы прогнать его.