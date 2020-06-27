Собчак извинилась перед журналисткой, обвинившей ее в угрозах

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Ранее на сайте Wonderzine вышел материал за авторством редактора агентства Юлии Таратуты, в котором критикуется реакция Собчак на недавние протесты в США. В частности, ее высказывания называются недопустимыми, хамскими и оскорбительными. После публикации материала компания Audi разорвала с Собчак рекламный контракт, а немецкое издание Business Insider обвинило ее в расизме. Телеведущая назвала материал Тарратуты «заказным», а ей самой прислала сообщение «Я просто так это *** не оставлю».

Весь конфликт и свою последующую реакцию телеведущая назвала частным эмоциональным диалогом, который не должен был стать достоянием общественности. Собчак подчеркнула, что ее слова были продиктованы исключительно эмоциями и не несли угрозы для жизни и здоровья.

«Займитесь настоящей журналистикой, а не бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе „чистый“, а кому надо за его „плохие“ взгляды вынести наше общественное порицание. Займитесь делом, а не передергиванием чужих высказываний», — написала Собчак после недолгих извинений.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак извинилась перед главным редактором Wonderzine Юлией Таратутой за «эмоциональные высказывания в личной переписке» и вместе с тем обвинила СМИ в передергивании чужих высказываний. Свое заявление Собчак опубликовала в собственном telegram-канале.

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