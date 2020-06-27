27 июня 2020

Собчак извинилась перед журналисткой, обвинившей ее в угрозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Ксения Собчак объяснила свое сообщение эмоциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист и телеведущая Ксения Собчак извинилась перед главным редактором Wonderzine Юлией Таратутой за «эмоциональные высказывания в личной переписке» и вместе с тем обвинила СМИ в передергивании чужих высказываний. Свое заявление Собчак опубликовала в собственном telegram-канале.

«Займитесь настоящей журналистикой, а не бесконечным надзором за тем, кто тут в нашем обществе „чистый“, а кому надо за его „плохие“ взгляды вынести наше общественное порицание. Займитесь делом, а не передергиванием чужих высказываний», — написала Собчак после недолгих извинений.

Весь конфликт и свою последующую реакцию телеведущая назвала частным эмоциональным диалогом, который не должен был стать достоянием общественности. Собчак подчеркнула, что ее слова были продиктованы исключительно эмоциями и не несли угрозы для жизни и здоровья.

Ранее на сайте Wonderzine вышел материал за авторством редактора агентства Юлии Таратуты, в котором критикуется реакция Собчак на недавние протесты в США. В частности, ее высказывания называются недопустимыми, хамскими и оскорбительными. После публикации материала компания Audi разорвала с Собчак рекламный контракт, а немецкое издание Business Insider обвинило ее в расизме. Телеведущая назвала материал Тарратуты «заказным», а ей самой прислала сообщение «Я просто так это *** не оставлю».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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