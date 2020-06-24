Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

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Движение Black Lives Matter («жизнь черных имеет значение») появилось в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая. Позднее аналогичные акции прошли по всему миру. Ранее Ксения Собчак сравнила свою свадьбу с похоронами Джорджа Флойда, а также опубликовала у себя видеоролик с протестующими американцами, на который наложена песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», уточняет « Дни.ру ».

Бывшие партнеры телеведущей считают, что высказывания амбассадора отражаются на репутации бренда. «Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации», — приводит ответные слова Ксении Собчак Газета.ru.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — приводит агентство DPA слова представителя компании Вернера Нойхольда.

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак. Поводом стали расистские высказывания в ее постах в Instagram.

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