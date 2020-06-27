Сообщение Ксении Собчак главреду Wonderzine в редакции восприняли как угрозу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на материал Wonderzine, критикующий ее шутки о чернокожих. По словам сотрудников издания, после публикации текста Собчак прислала угрозу главному редактору Wonderzine Юлии Таратуте и заявила, что «все вернется».

Материал под названием «„Не дождетесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак», автором которого является Таратута, вышел 17 июня. В тексте идет речь о реакции Собчак на американские протесты, расизм, дискриминацию и полицейский произвол. «Ее высказывания показались нам недопустимыми — хамскими, оскорбительными, перевирающими факты. Этим соображением мы и поделились с нашими читателями», — говорится в сообщении редакции Wonderzine, опубликованном на сайте. Позже Собчак связалась с главредом издания и заявила, что текст ей не понравился, но этот разговор был мирным.

Однако после того, как компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак, а немецкое издание Business Insider обвинило ее в расизме, телеведущая назвала колонку главреда Wonderzine «заказной». «Собчак прислала ответ следующего содержания: „Скоро узнаешь. Я просто так это *** не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова“. И это не угроза — это просто песня, если что», — поделились в редакции издания. При этом в Wonderzine отметили, что воспринимают это сообщение как угрозу и считают недопустимым такой способ ведения диалога.

На своей странице в Instagram Ксения Собчак неоднократно комментировала беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, она критиковала погромы, которые устраивают протестующие. Позже немецкий портал Business Insider опубликовал материал под заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми». После этой публикации немецкая автомобильная компания Audi решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Собчак, которая была амбассадором бренда в России. Сама телеведущая заявила, что готова отвечать за каждое свое слово, но немецкое издание приписало ей то, чего она никогда и нигде не говорила, пишет «Национальная служба новостей».

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