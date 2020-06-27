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До недавнего времени астронавтов на Международную космическую станцию доставлял «Роскосмос». В мае прошел первый пуск Crew Dragon с экипажем. Этот запуск стал первым пилотируемым полетом НАСА с 2011 года.

Помимо этого, уточняется, что кабина Crew Dragon просторнее спускаемого аппарата корабля «Союз». Аппарат Илона Маска рассчитан на экипаж из семи человек. Однако количество людей сократили до четырех, пишет RT . По словам специалистов, именно из-за этого кабина выглядит несоразмерной.

«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой», — говорится в публикации. Кроме того, специалистов смущает размещение аварийных двигателей за стеной кабины. Отмечается, что эксперты беспокоятся о безопасности экипажа в этом корабле, агентство Nation News .

У космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска, есть несколько недостатков. Среди них размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета. Об этом сообщается в статье журнала «Русский космос», принадлежащего «Роскосмосу».

До недавнего времени астронавтов на Международную космическую станцию доставлял «Роскосмос» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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