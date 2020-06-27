В ПФР рассказали о росте пенсий в ближайшие три года

В мае Министерство труда о социальной защиты предложило изменить формулу расчёта накопительной пенсии в сторону уменьшения, увеличив срок расчёта на полгода. Ведомство объяснило это ростом продолжительно жизни, отмеченный Росстатом, напоминает « Национальная служба новостей ».

Минтруд ранее спрогнозировал, что для неработающих пенсионеров среднегодовой размер страховой пенсии по старости в прошлом году в среднем увеличился на 1,1 тысячу рублей, таким образом пенсия составила 15,5 тысяч рублей.

Уточняется, что размер социальной пенсии в 2021 году будет составлять 10 044 рубля, годом позже — 10 338 рублей, а в 2023 году — 10 697 рублей.

В ПРФ уточнили, что прогноз по страховым пенсиям россиян был составлен на основе показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны до 2023 года по базовому варианту Минэкономразвиия. Министерство предлагает увеличить пенсии по старости на 5,7% в 2021 году (до 17 432 рублей), в 2022-м можно рассчитывать на прибавку на 5,3%(до 18 357 рублей), а к 2023 году еще на 5% (до 19 283 рубля), сообщает ТАСС.

Для неработающих пенсионеров в ближайшие три года будут постепенно повышать пенсии. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), 2021 году выплаты пожилым людям могут составить в среднем 17 432 рублей, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля.

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