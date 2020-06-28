Ученые обнаружили «зловещее щупальце» коронавируса

Ранее врачи выяснили, что два лекарства, которые применяют при лечении заболевания гепатитом С, показали свою эффективность при борьбе с новой коронавирусной инфекцией, писала « Национальная служба новостей ». Благодаря препаратам даклатасвир и софосбувир зараженные иммунные клетки организма сократили выделение веществ, которые приводят к воспалению и могут обострять течение болезни.

Основаваясь на этих открытиях, ученые считают, что препараты против онкологических заболеваний вероятно могут помочь и в борьбе с пневмонией COVID-19. Пока для пробного лечения были отобраны пять лекарств, которые собираются применять при терапии от коронавирусной инфекции. Их уже протестировали на клетках в человеческих почках.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско после проведения исследования выяснили, что нити пробивают оболочку клеток, после чего вирус распространяется по ним, как по трубам, все больше и больше поражая организм, пишет «Комсомольская правда». Глава исследовательской группы Невин Кроган отметил, что коронавирус ищет «ахиллесову пяту клетки» таким же образом, как это делают ВИЧ или рак.

При исследовании коронавируса под сверхмощным электронным микроскопом ученые обнаружили специальные нити, которые вирус протягивают от пораженных клеток к соседним. При этом вновь зараженные клетки превращаются в «зомбиподобные».

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно