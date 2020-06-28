В России впервые провели эксперимент с «роем» истребителей

«Стая» Су-35 успешно справилась с заданием Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons

В РФ прошел успешный эксперимент с группой истребителей Су-35 во главе с командно-штабным самолетом Су-57. Летчики смогли отработать информационный обмен между истребителями в режиме реального времени по такому же принципу, как действует рой пчел или стая птиц, делясь данными, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в „стае“ была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — рассказал один из собеседников агентства. Он не стал уточнять, когда были проведены испытания.

Второй источник пояснил, что во время эксперимента информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывала данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.Он отметил, что такое взаимодействие существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.

Как предположил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, со временем в единую систему будет приниматься информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО, от спутников, с наземной техники, а затем при поддержке искусственного интеллекта будет происходить распределение боевой работы.

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