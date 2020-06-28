Сергей Уткин, арестованный за взятку, начал рассказывать о других эпизодах Фото: источник URA.RU

В отношении заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина, который находится в СИЗО по обвинению во взятке, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Новое дело также связано со взяткой.

«По материалам дела Уткин получил более одного миллиона рублей от одного из предпринимателей района — исполнителя по муниципальному контракту», — сообщил URA.RU источник. По его по информации, у силовиков имеются сведения о получении Укткиным и иных взяток, о чем он сам рассказал в ходе допросов.

Как сообщало ранее URA.RU, свердловские силовики практически обезглавили Тугулым: в марте прошли обыски у мэра города Сергея Селиванова — в апреле он был арестован. Тогда же была задержана Татьяна Володина — начальник финансового управления администрации муниципалитета. Она обвиняется в получении взятки в значительном размере (часть 2 стать 290 УК РФ), ее уголовное дело близится к завершению.

В начале июня был задержан и затем арестован заместитель главы местной администрации Сергей Уткин. Таким образом, почти все руководство Тугулыма находится за решеткой — на свободе остался лишь заммэра по соцвопросам.

«Это не удивительно: в распоряжении силовиков есть информация, что тугулымские чиновники обложили данью почти всех предпринимателей района», — подчеркивает источник. Уткин и Селиванов были назначены на свои посты примерно в одно время с управляющим Восточным округом Свердловской области Николаем Клевцом.

Разработку тугулымских чиновников ведут сотрудники следственного управления СКР по Свердловской области совместно с оперативниками УЭБ и ПК свердловского ГУ МВД. Ранее Следственный комитет комментировал URA.RU уголовные дела в отношении Уткина и Селиванова.

Получить подтверждение информации о возбуждении в отношении Уткина нового дела к моменту публикации не удалось. В пресс-службе свердловского Следственного комитета пообещали прокомментировать ее позже.