Заместитель свердловского мэра арестован за взятку

Суд удовлетворил ходатайство следователей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тугулыме (Свердловская область) суд арестовал заместителя главы местной администрации Сергея Уткина, обвиненного во взятке. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

Информацию об аресте Уткина агентству подтвердила секретарь судьи Вячеслава Субботина, который выносил решение. «Ходатайство следователей о заключении под стражу удовлетворено, — сообщил работник суда. — Мера пресечена избрана на срок до 3 августа»,

Замглавы Тугулыма Сергей Уткин подозревается в получении взятки в крупном размере от местного предпринимателя. Обыски и операцию по его задержанию проводили сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области совместно с оперативниками Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского полицейского главка.

Как сообщало URA.RU, мэр Тугулыма Сергей Селиванов был задержан, а затем арестован в апреле (в конце марта у него прошли обыски — URA.RU публиковало видеокадры с места событий). Он обвиняется в получении взятки (также от местных предпринимателей) в особо крупном размере.

В апреле была задержана Татьяна Володина, начальник финансового управления администрации муниципалитета — она обвиняется в получении взятки в значительном размере (часть 2 стать 290 УК РФ). Таким образом, сейчас почти все руководство Тугулыма находится за решеткой — на свободе остался лишь заммэра по соцвопросам.

Заместитель мэра Сергей Уткин — в костюме на заднем плане в темных очках Фото: кадры оперативной съемки