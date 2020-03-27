У главы Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Свердловского мэра подозревают во взятках от предпринимателей района.
«Обыски проводились по месту жительства Селиванова — в доме на улице Рабочая в Тугулыме. В ходе оперативных мероприятий изъята наличность и часть имущества, полученного предположительно в качестве взяток, — рассказали URA.RU инсайдер. — Также обыски прошли по месту работы главы района».
Мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области (это можно считать первым громким делом УЭБиПК после прихода нового руководителя Рашида Даулетова).
Причем, по данным агентства, операция проходила втайне от местных силовиков, поскольку руководство полиции района поддерживает с мэром дружеские отношения.
Между тем уголовное дело пока не возбуждено — решение об этом должен принять Следственный комитет, поскольку глава муниципалитета является спецсубъектом. URA.RU обратилось с запросом о комментарии в СУ СКР по Свердловской области — в ведомстве заявили, что пока комментариев нет.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также заявил URA.RU, что пока не комментирует данную тему. Связаться с мэром Тугулыма Сергеем Селивановым к моменту публикации не удалось.