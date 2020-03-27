26 марта 2020

У свердловского мэра прошли обыски с участием ОМОН. Чиновника подозревают во взятках. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Операцию проводило антикоррупционное управление областной полицииФото: читатели URA.RU

У главы Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Свердловского мэра подозревают во взятках от предпринимателей района.

«Обыски проводились по месту жительства Селиванова — в доме на улице Рабочая в Тугулыме. В ходе оперативных мероприятий изъята наличность и часть имущества, полученного предположительно в качестве взяток, — рассказали URA.RU инсайдер. — Также обыски прошли по месту работы главы района».

Мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области (это можно считать первым громким делом УЭБиПК после прихода нового руководителя Рашида Даулетова).

Президиум в резиденции губернатора по строительству жилья для сирот. Екатеринбург
Сергей Селиванов во время совещания у губернатора о строительстве жилья для сирот
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причем, по данным агентства, операция проходила втайне от местных силовиков, поскольку руководство полиции района поддерживает с мэром дружеские отношения.

Между тем уголовное дело пока не возбуждено — решение об этом должен принять Следственный комитет, поскольку глава муниципалитета является спецсубъектом. URA.RU обратилось с запросом о комментарии в СУ СКР по Свердловской области — в ведомстве заявили, что пока комментариев нет.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также заявил URA.RU, что пока не комментирует данную тему. Связаться с мэром Тугулыма Сергеем Селивановым к моменту публикации не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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