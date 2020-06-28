27 июня 2020
26 июня 2020

В ЯНАО умерли два медика с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Одна из жертв — фельдшер службы скорой помощи (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО скончались два медика, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«В Ноябрьске скончалась фельдшер службы скорой помощи, которая могла иметь контакт с заболевшими COVID-19. Еще один летальный случай — старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы, которая заразилась не на работе», — говорится в заявлении Новикова, которое приводит ямальский оперштаб по борьбе с коронавирусом. По каждому летальному случаю проводится проверка.

Всего за последние сутки в ЯНАО скончались трое пациентов с коронавирусом. Третьей жертвой стал 46-летний мужчина, у которого COVID-19 обострил другие хронические заболевания. Теперь в регионе 5 159 заразившихся и 37 умерших.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...