Глава ХМАО обсудит с нефтяными генералами явку на голосовании

Нефтяники доложат губернатор Югры Наталье Комаровой о явке среди сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Югры Наталья Комарова собирает совещание с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний и главами муниципалитетом, чтобы обсудить с ними явку на голосовании по обновлению Конституции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На совещании нефтяники должны будут представить данные о том, как идет голосование на предприятиях, обсудить актуальные проблемы и другие вопросы», — сообщил инсайдер. Топ-менеджер одной из нефтяных компаний подтвердил URA.RU проведение такого совещания.

Связаться с представителями департамента общественных и внешних связей ХМАО на момент публикации не удалось. Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев в разговоре с журналистом агентства сообщил, что по итогам трех дней явка на голосовании в регионе составила 27,5 процентов. «До 30 июня члены избирательной комиссии должны завершить голосование среди вахтовиков на различных месторождениях и охватить все запланированные к посещению родовые угодья коренных малочисленных народов севера», — сообщил Корнеев.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова первой среди глав «тюменской матрешки» приняла участие в голосовании по обновлению Конституции. А до начала плебисцита губернатор Югры уже общалась с топ-менеджментом нефтяных компаний.