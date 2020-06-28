В ХМАО продлили карантин

По словам источника, в дальнейшем карантин могут продлить до сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции до 5 июля. Скан постановления опубликовал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией в своем telegram-канале.

«Продлить до 5 июля включительно <…> режим обязательной самоизоляции граждан», — говорится в документе. Он вступил в силу со дня подписания.

Ранее источник рассказывал URA.RU, что продление режима самоизоляции в Югре до 30 июня является лишь промежуточным этапом. По его словам, в итоге продлить карантин могут до 1 сентября.