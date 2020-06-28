27 июня 2020
26 июня 2020

В ХМАО продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, мусор, водосток, медицинская маска, водосточная труба, экология, утилизация медицинских отходов
По словам источника, в дальнейшем карантин могут продлить до сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции до 5 июля. Скан постановления опубликовал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией в своем telegram-канале.

«Продлить до 5 июля включительно <…> режим обязательной самоизоляции граждан», — говорится в документе. Он вступил в силу со дня подписания.

Ранее источник рассказывал URA.RU, что продление режима самоизоляции в Югре до 30 июня является лишь промежуточным этапом. По его словам, в итоге продлить карантин могут до 1 сентября.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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