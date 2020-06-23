Инсайд: власти ХМАО готовятся к продлению карантина в июле

Такой сценарий развития событий принимается как вполне реальный Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО, сразу после голосования по Конституции, готовятся продлить карантин на июль и ужесточить требования к объектам торговли, вплоть до закрытия некоторых. Это делается на фоне набирающей обороты эпидемии коронавируса в регионе и малоэффективных попыток остановить рост числа заболевших. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в региональном правительстве, близких к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

«Недавнее продление режима самоизоляции до 30 июня — это промежуточный шаг. Цифры сегодня говорят о том, что вполне реальным сценарием может стать карантин вплоть до 1 сентября, так как реализуются самые неблагоприятные прогнозы. Но все меняется очень динамично. Может быть июлем все и ограничится», — сообщил другой источник в югорском Белом доме.

В Роспотребнадзоре ХМАО эту информацию не комментируют, лишь замечая, что очень многое зависит от того, как поведут себя люди во время предстоящего голосования по Конституции и насколько тщательно жители ХМАО будут соблюдать масочный режим. С этим согласен и еще один источник в окружном правительстве. «Нас ждет крупное массовое мероприятие и не понятно к чему это приведет с точки зрения распространения эпидемии», — добавляет инсайдер, замечая, что решение о продлении карантина может быть принято за несколько часов.

Сегодня в ХМАО коронавирусом, по официальной статистике, болеют 3 тыс. 428 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 900 человек, 37 их них умерли. Регион занимает третье место (после Москвы и Московской области) по количеству выявляемых за сутки новых заражений. Только за минувшие сутки в ХМАО коронавирусом заболели 319 человек, а за семь последних дней COVID-19 диагностировали у 1927 человек. Самые крупные очаги в Сургуте, Нижневартовске и Когалыме.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлен карантин до 30 июня, а магазины и торговые центры в ХМАО могут закрыть по требованию Роспотребнадзора в случае не соблюдения правил торговли.