27 июня 2020
26 июня 2020

В Тюменской области резко выросла явка на голосовании

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, полиция, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование
В первый день голосования в регионе на избирательные участки пришли 9,96% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

За три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ явка в Тюменской области составила 31,76%. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин, пишет «Коммерсант».

«В голосовании по поправкам к Конституции РФ в Тюменской области приняли участие порядка 357,3 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В первый день голосования в регионе на избирательные участки пришли 9,96%. При этом политолог Александр Безделов заявил, что явка превысила ожидания властей. Всероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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