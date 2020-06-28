В Тюменской области резко выросла явка на голосовании

В первый день голосования в регионе на избирательные участки пришли 9,96% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ явка в Тюменской области составила 31,76%. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин, пишет «Коммерсант».

«В голосовании по поправкам к Конституции РФ в Тюменской области приняли участие порядка 357,3 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В первый день голосования в регионе на избирательные участки пришли 9,96%. При этом политолог Александр Безделов заявил, что явка превысила ожидания властей. Всероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.