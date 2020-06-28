Климатолог рассказал, что может разрушить города Сибири

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Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов заявил, что ощутимый урон экономике России могут нанести таяние вечной мерзлоты и засухи. На ликвидацию последствий таяния страна ежегодно тратит от 50 до 150 млрд рублей, сообщает « Ридус ». Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил, что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться, если ничего не предпринять.

Киленшерна добавил, что процесс таяния вечной мерзлоты уже начался. Он отметил, что температура воздуха «уже выросла на 3-4 градуса, и последствия этого будут ощущаться еще много лет».

«Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы», — цитирует климатолога «ИноСМИ». По его словам, возникает опасность, что города и села начнут рушиться.

Юхан Киленшерна сказал, что последствия потепления будут ощущаться еще долгие годы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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