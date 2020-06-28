28 июня 2020

Климатолог рассказал, что может разрушить города Сибири

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, сибирь, ханты, кмнс, тайга
Юхан Киленшерна сказал, что последствия потепления будут ощущаться еще долгие годы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Города Сибири могут оказаться разрушенными из-за таяния вечной мерзлоты. Таким мнением поделился шведский климатолог Юхан Киленшерна.

«Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы», — цитирует климатолога «ИноСМИ». По его словам, возникает опасность, что города и села начнут рушиться.

Киленшерна добавил, что процесс таяния вечной мерзлоты уже начался. Он отметил, что температура воздуха «уже выросла на 3-4 градуса, и последствия этого будут ощущаться еще много лет».

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов заявил, что ощутимый урон экономике России могут нанести таяние вечной мерзлоты и засухи. На ликвидацию последствий таяния страна ежегодно тратит от 50 до 150 млрд рублей, сообщает «Ридус». Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил, что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться, если ничего не предпринять.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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