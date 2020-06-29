Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

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Ранее сообщалось, что отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования станет нарушением закона со стороны работодателя. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб, пишет RT .

«День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день», — рассказали в ведомстве. Граждане, которые будут работать в предстоящую среду, получат двойную оплату. Для тех, кто будет отдыхать, оплата труда за июль не будет снижена.

Россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом журналистам напомнили в пресс-службе Роструда.

1 июля объявлено нерабочим днём, с оплатой как за праздничный нерабочий день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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