28 июня 2020

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

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Баннеры на тему Общероссийского голосования. Курган, баннер, конституция российской федерации, масочный режим, баннер по голосованию, общероссийское голосование
1 июля объявлено нерабочим днём, с оплатой как за праздничный нерабочий день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом журналистам напомнили в пресс-службе Роструда.

«День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день», — рассказали в ведомстве. Граждане, которые будут работать в предстоящую среду, получат двойную оплату. Для тех, кто будет отдыхать, оплата труда за июль не будет снижена.

Ранее сообщалось, что отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования станет нарушением закона со стороны работодателя. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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