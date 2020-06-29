28 июня 2020

Врач-диетолог рассказала о связи между шашлыком и онкологией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агро 2014. Еда. Челябинск, шашлык, мангал
Частое употребление шашлыка способствует развитию рака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья и спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, поскольку это блюдо готовится на открытом огне, не куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака. «Если шашлык жирный, то когда жир горит, образуются траснжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний», — рассказала Макиша телеканалу «Звезда».

Врач посоветовала ограничиться порциями в 200-250 граммов, не есть шашлык чаще одного раза в неделю, а при готовке избегать образования корочки на мясе, поскольку это так же вредно для здоровья.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...