Врач-диетолог рассказала о связи между шашлыком и онкологией

При частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья и спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
По ее словам, поскольку это блюдо готовится на открытом огне, не куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака. «Если шашлык жирный, то когда жир горит, образуются траснжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний», — рассказала Макиша телеканалу «Звезда».
Врач посоветовала ограничиться порциями в 200-250 граммов, не есть шашлык чаще одного раза в неделю, а при готовке избегать образования корочки на мясе, поскольку это так же вредно для здоровья.
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