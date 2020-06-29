Врач-диетолог рассказала о связи между шашлыком и онкологией

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Врач посоветовала ограничиться порциями в 200-250 граммов, не есть шашлык чаще одного раза в неделю, а при готовке избегать образования корочки на мясе, поскольку это так же вредно для здоровья.

По ее словам, поскольку это блюдо готовится на открытом огне, не куски мяса попадает сажа, которая является канцерогеном и может способствовать возникновению рака. «Если шашлык жирный, то когда жир горит, образуются траснжиры. <…> Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний», — рассказала Макиша телеканалу «Звезда».

При частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья и спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

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