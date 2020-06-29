СКР завершил дорасследование дела сестер Хачатурян Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца. Последние уже ознакомились с материалами, которые на днях будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом журналистам рассказали источники в силовых структурах.

По их словам, в последние дни следователи активно проводили допросы свидетелей и обвиняемых. В частности, беседы проведены с директором школы, классным руководителем девочек, а также членами комиссии по делам несовершеннолетних. Последние рассказали, что в свое время к ним приходил Михаил Хачатурян, когда его дочерей не допустили до экзаменов из-за многочисленных пропусков уроков. «При этом возмущенный отец, пришедший с „предметом, похожим на пистолет“, на повышенных тонах пытался решить проблему, утверждая, что дочери находятся на семейном обучении и вскоре все они уедут жить в Израиль», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на источники.

К слову, следствие осталось при своем прежнем мнении и считает, что две старшие сестры виновным в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение. Адвокаты, в свою очередь, настаивают на том, что дополнительное расследование в очередной раз подтвердило, что девушки защищали свои жизни от отца, поэтому в случае утверждения Генпрокуратурой заключения будут требовать суда присяжных.

«Следствие проверило эту версию и исключило ее, так же как и предположение, что девушки расправились с отцом, опасаясь, что вскроется совершенная ими растрата средств с банковской карточки», — рассказал изданию адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин. По его словам, следователи точно восстановили обстановку последних лет, что подтверждает версию о необходимой обороне, однако квалификация действий девушек дана неверно, уверен юрист.

Тело бизнесмена Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями, как напоминает RT, было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе 27 июля 2018 года. Позже его дочери Мария, Кристина и Ангелина признались в убийстве отца, а во время расследования дела стало известно, что погибший долгое время издевался над сестрами. Речь шла о систематическом домашнем насилии.

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