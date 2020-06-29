28 июня 2020

Банки стали меньше доверять владельцам дебетовых карт

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. рублей, что на треть меньше, чем в апреле Фото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российские банки резко сократили средний лимит овердрафта (функция, позволяющая клиенту расходовать больше средств, чем есть на счете) для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше денежных средств, чем имеют. Таким образом финансовые организации хотят снизить кредитные риски на фоне пандемии коронавируса.

«По итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тысячи рублей», — пишет РБК, ссылаясь на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс». По сравнению с апрелем этот показатель снизился на 34,8%, с мартом — на 60%, говорится в исследовании.

Также банки сократили выдачу карт с такой опцией. В мае клиенты банков получили 3,8 тысячи дебетовых карт с овердрафтом, что на 8,2 раза меньше мартовских показателей, подсчитали эксперты. Кроме того, объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн рублей, по сравнению с мартом он упал более чем в 20 раз.

Ранее в России зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу, передает RT. При этом в период ограничений участились попытки мошенников обманным путем получить кредит. Зачастую для этого используются чужие личные данные, пишет «Утро.ру».

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Экономика Общество
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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