28 июня 2020
27 июня 2020
26 июня 2020

Оперштаб раскрыл данные о курганцах с COVID в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, дисплей, здоровье, медицина, монитор, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
В Курганской области осложняется обстановка с COVID. Есть пациенты в тяжелом состоянии, подключенные к ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кургане в госпитале для пациентов с коронавирусом четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам искусственного дыхания. Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в ответе на редакционный запрос.

«В тяжелом состоянии находятся четыре пациента. На инвазивной ИВЛ [искусственная вентиляция легких] — двое и двое на неинвазивной ИВЛ», — отметили в оперштабе. Всего по данным на 25 июня в госпитале на лечении находился 331 человек.

По сведениям источника из медицинского окружения, неинвазивная ИВЛ представляет из себя подключение через маску или специальный шлем. «Подключение к инвазивной ИВЛ проходит с помощью операции, к ходе которой устанавливается трахеостома. Операция проходит под общим наркозом», — уточнил врач.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане скончался третий пациент в COVID-отделении. Мужчина лежал во 2-й городской больнице. Предварительной причиной смерти стало наличие сопутствующего заболевания — пневмонии. До этого в курганском инфекционном госпитале для пациентов с COVID от сопутствующих заболеваний умерли два человека. На 28 июня в регионе зафиксировано 753 случая заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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