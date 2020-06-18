17 июня 2020

В курганском COVID-госпитале умерли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, скорая помощь, медработник
В Курганской области умерли два человека с COVID. Причина — сопутствующие заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В курганском инфекционном госпитале для пациентов с COVID от сопутствующих заболеваний умерли два человека. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Курганской области.

«С 21 марта по 18 июня в инфекционном госпитале умерло два человека с диагнозом COVID-19 от сопутствующих заболеваний. Причины смерти — онкологическое заболевание 4 стадии и сердечно-сосудистое заболевание», — говорится в официальном ответе властей на редакционный запрос.

Еще два человека — жители другого региона были направлены на лечение по месту регистрации. Таким образом, в Курганской области на 18 июня зарегистрировано 473 случая заболевания COVID-19 (+32 за 18 июня — рекордные данные за весь период). На госпитализации сейчас находится 215 человек, выздоровели 254 человека.

О первом случае смерти пациента с коронавирусом, зарегистрированном в Курганской области, региональный оперативный штаб сообщал 25 мая. Речь шла о пожилой женщине 1944 года рождения. Заболевание у нее протекало в крайне тяжелой форме. При этом отмечалось, что у пациентки был ряд других тяжелых заболеваний, и причиной смерти признали не коронавирус, а тяжелое соматическое заболевание.

Ранее информация о смертях пациентов от COVID-19 появилась на интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте областного правительства в разделе «Официальная информация о коронавирусе». Однако власти заявили, что эта информация не соответствует действительности и была удалена.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...